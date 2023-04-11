مجلس الدوما الروسي ينفي أي خطط لتعبئة جديدة

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف بأنه لا توجد أي خطط للتعبئة في روسيا.

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جاء ذلك خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي البارز فلاديمير سولوفيوف صباح اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لن تكون هناك تعبئة، ولا توجد خطط لها".

وبحسب النائب، فإن التغييرات المقترحة لنظام التسجيل العسكري، بما في ذلك الإخطار إلكترونيا، لا تعني ذلك بأي حال من الأحوال. وأضاف كارتابولوف: "لا علاقة لذلك بالتعبئة على الإطلاق، وكل ما يتعلق بالتعبئة ينظمه قانون آخر".

المصدر: نوفوستي