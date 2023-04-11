 
مباشر

مجلس الدوما الروسي ينفي أي خطط لتعبئة جديدة

أخبار العالم

مجلس الدوما الروسي ينفي أي خطط لتعبئة جديدة
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3oz

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف بأنه لا توجد أي خطط للتعبئة في روسيا.

إقرأ المزيد
"بوميرانغ" من أحدث المدرعات في الجيش الروسي وأكثرها حماية

جاء ذلك خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي البارز فلاديمير سولوفيوف صباح اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لن تكون هناك تعبئة، ولا توجد خطط لها".

وبحسب النائب، فإن التغييرات المقترحة لنظام التسجيل العسكري، بما في ذلك الإخطار إلكترونيا، لا تعني ذلك بأي حال من الأحوال. وأضاف كارتابولوف: "لا علاقة لذلك بالتعبئة على الإطلاق، وكل ما يتعلق بالتعبئة ينظمه قانون آخر".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا