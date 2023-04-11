مجلس الدوما الروسي ينفي أي خطط لتعبئة جديدة
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف بأنه لا توجد أي خطط للتعبئة في روسيا.
جاء ذلك خلال حديث له في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي البارز فلاديمير سولوفيوف صباح اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لن تكون هناك تعبئة، ولا توجد خطط لها".
وبحسب النائب، فإن التغييرات المقترحة لنظام التسجيل العسكري، بما في ذلك الإخطار إلكترونيا، لا تعني ذلك بأي حال من الأحوال. وأضاف كارتابولوف: "لا علاقة لذلك بالتعبئة على الإطلاق، وكل ما يتعلق بالتعبئة ينظمه قانون آخر".
المصدر: نوفوستي