"بوميرانغ" من أحدث المدرعات في الجيش الروسي وأكثرها حماية

عُرضت على وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء زيارته التفقدية لمقاطعة نيجني نوفغورود الأسبوع الماضي مجموعة من المدرعات تنتجها شركة "ماشينوسترويينييه" في أرزاماس.

وبين المدرعات المعروضة كان نموذج تم تصنيعه على أساس منصة "بومِرانغ" المتوسطة المدولبة.

وقد نشرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة لوزارة الدفاع صورة فوتوغرافية لتلك المدرعة.

ويبدو أن عربة بي إم بي "بومرانغ" من هذا النوع تشارك حاليا في الاختبارات الحكومية التي يفترض أن تنتهي نهاية العام الجاري.

وقد كُشف عن النموذج المطوّر لعربة المشاة القتالية "بومِرانغ" لأول مرة في منتدى الجيش العسكري التقني الذي أكّد أن المدرعة الروسية الجديدة تتقدم في أغلب مواصفاتها التقنية والتكتيكية على مثيلاتها الأجنبية، مع العلم أن دروعها تمت تقويتها إلى حد بعيد. لكن ذلك لم يؤثر إطلاقا على قابليتها للحركة والمناورة.

مثيلاتها الأجنبيات، على سبيل، المثال فقدت بعد تقوية دروعها قدرتها على عبور الموانع المائية، بينما ما زات "بومرانغ" عربة برمائية. وبفضل تزويدها بمحرك قوي صارت تسير على الطريق المعبدة بسرعة 100 كلم/ساعة وبسرعة 50 كلم/ساعة على الأراضي الخالية من الطرق. أما تزويدها ببرج مدرع وبمدفع عيار 57 ملم وبرشاشات يتم التحكم فيها عن بعد فساعد أفراد طاقمها على زيادة فرص بقائهم على قيد الحياة حتى في حالة إصابة المدرعة.

وهذا إضافة إلى أن عربة المشاة القتالية " كا - 17" قد وُضعت على منصة "بومرنغ" ناقلة الأفراد المدرعة "كا – 16"، ويتوقع أن يُنصب عليها أسرة من المعدات الحربية والمساعدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا