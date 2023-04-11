 
مباشر

خبير روسي يتحدث عن صعوبات تواجه أوكرانيا في إجلاء الجرحى

أخبار العالم

خبير روسي يتحدث عن صعوبات تواجه أوكرانيا في إجلاء الجرحى
Sputnik
معالجة جريح أوكراني في مستشفى عسكري روسي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3oi

قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إنه بعد سيطرة الجيش الروسي على مناطق في اتجاه كراسنوليمانسك، تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في نقل الذخيرة وإجلاء الجرحى.

وأضاف ماروتشكو، وهو مقدم متقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية: "في ضوء النجاحات التي حققتها قواتنا وبعد سيطرتها النارية على بعض المناطق، باتت القوات الأوكرانية تعاني من صعوبات جمة في مجال توفير المواد والوسائل التقنية والذخيرة".

خبير روسي يتحدث عن صعوبات تواجه أوكرانيا في إجلاء الجرحى

وأشار ماروتشكو إلى أن إجلاء الجرحى بات كذلك صعبا للغاية وفي غاية الخطورة بالنسبة للقوات الأوكرانية".

إقرأ المزيد
ماروتشكو: القوات الأوكرانية تنتقل للوضع الدفاعي في اتجاه كراسنوليمانسكي
ماروتشكو: القوات الأوكرانية تنتقل للوضع الدفاعي في اتجاه كراسنوليمانسكي

وشدد الخبير، على أنه نتيجة لاحتراق الغابات والأحراج في منطقة العمليات القتالية، باتت الكثير من المناطق عارية من الأشجار وهو ما حرم العدو من إمكانية التحرك بشكل خفي دون أن يلاحظه أحد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا