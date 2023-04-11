خبير روسي يتحدث عن صعوبات تواجه أوكرانيا في إجلاء الجرحى

قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، إنه بعد سيطرة الجيش الروسي على مناطق في اتجاه كراسنوليمانسك، تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في نقل الذخيرة وإجلاء الجرحى.

وأضاف ماروتشكو، وهو مقدم متقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية: "في ضوء النجاحات التي حققتها قواتنا وبعد سيطرتها النارية على بعض المناطق، باتت القوات الأوكرانية تعاني من صعوبات جمة في مجال توفير المواد والوسائل التقنية والذخيرة".

وأشار ماروتشكو إلى أن إجلاء الجرحى بات كذلك صعبا للغاية وفي غاية الخطورة بالنسبة للقوات الأوكرانية".

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وشدد الخبير، على أنه نتيجة لاحتراق الغابات والأحراج في منطقة العمليات القتالية، باتت الكثير من المناطق عارية من الأشجار وهو ما حرم العدو من إمكانية التحرك بشكل خفي دون أن يلاحظه أحد.

المصدر: نوفوستي