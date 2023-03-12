ماروتشكو: القوات الأوكرانية تنتقل للوضع الدفاعي في اتجاه كراسنوليمانسكي

قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، إن القوات الأوكرانية انتقلت في اتجاه كراسنوليمانسكي، إلى الوضع الدفاعي.

وأشار الخبير، إلى أن الوحدات الأوكرانية في ذلك المحور أخذت تتحصن وتعزز مواقعها وتحاول التشبث بالأراضي المحتلة.

وأضاف الخبير: "بهدف استعادة الجاهزية القتالية للوحدات وتعزيز المواقع الدفاعية، يركز العدو جهوده الرئيسية على الدفاع عن المناطق المحتلة سابقا ويحاول إعادة تجهيز المواقع الهندسية".

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ووفقا له، تقوم القوات الأوكرانية بجهود نشطة لتعزيز التحصينات في مناطق قرى تيرني وزاريشونوي ويامبول.

من جانبها تؤكد وزارة الدفاع الروسية، أن الفصائل الأوكرانية تفقد عشرات المقاتلين كل يوم في اتجاه كراسنوليمانسكي. على سبيل المثال، في الأيام القليلة الماضية تمكنت القوات الروسية من توجيه ضربة قوية للوحدات الأوكرانية بالقرب من نيفسكي وتشيرفونا ديبروفا. وهناك فقد العدو حوالي 90 عسكريا ومدرعتين وسيارتي بيك آب ومدفع هاوتزر "دي-30"، وبطارية مدفعية ذاتية الحركة.

المصدر: نوفوستي