تصريحات للناطقة باسم البيت الأبيض تثير استياء الصحفيين

أعرب صحفيون برابطة مراسلي البيت الأبيض عن امتعاضهم من تصريحات أدلت بها الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بشأن تواصل الرئيس الأمريكي مع الإعلام، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

وخلال إحاطة صحفية، سأل أحد المراسلين جان بيير عما إذا كانت إدارة بايدن تحاول "حمايته" من التحدث إلى المراسلين، فردت المتحدثة عليه بشكل قاطع "لا على الإطلاق".

بعد ذلك سئلت عن سبب عدم عقد الرئيس الأمريكي مؤتمرات صحفية رسمية حيث يمكن للصحفيين طرح أسئلتهم عليه مباشرة.

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فقالت جان بيير إن بايدن "تحدث إليكم جميعا مرات عديدة"، مضيفة أنه ليس لديها ما تقوله عن أي مؤتمر صحفي رسمي محتمل للرئيس.

لكن هذه الإجابة لم تهدئ الصحفيين فأشاروا إلى أن الرئيس الحالي لا يلتزم بـ "معيار" التواصل مع الصحافة، الذي كان يحترمه الرؤساء السابقون. وقال أحد المراسلين إن وسائل الإعلام لم تتح لها الفرصة لطرح أسئلة على بايدن "في إطار رسمي" منذ فترة طويلة.

وردا على ذلك، قالت جان بيير إن الرئيس يرد بشكل "غير مسبوق" على أعداد كبيرة من الأسئلة التي تطرح عن طريق "الصراخ من المقاعد" خلال الفعاليات المختلفة.

وبعد هذا التصريح، "انفجر الصحفيون الموجودون في القاعة سخطا"، حسب "فوكس نيوز"، وسط تذمر يعرب عن رفضهم لهذا الكلام، بينما ابتسمت جان بيير بسخرية مكررة ما قالته للتو.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية ضغوطا بسبب قلة تواصل بايدن بالصحافة.

المصدر: "نوفوستي"