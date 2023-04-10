"أف بي آي" يحذر من محطات شحن الهواتف العامة

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" من محطات شحن الهواتف في الأماكن العامة، وبينها المطارات والفنادق.

ونشر حساب لفرع المكتب في دينفر تغريدة على "تويتر" دعا فيها إلى تجنب استخدام محطات الشحن المجانية USB في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق.

وأوضح أن بعض القراصنة يستخدمون منافذ USB العامة لإدخال برامج خبيثة وبرامج تجسس على الأجهزة التي يتم شحنها.

ونصح باستخدام الشواحن الخاصة واستخدام مقبس كهربائي بدلا من محطات الشحن هذه.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

وقال موقع "أندرويد أوثورتي" إن الأجهزة عرضة لخطر التعرض لعملية قرصنة تعرف باسم "juice jacking" وهي محاولة اختراق جهاز كمبيوتر أو هاتف، وذلك باستخدام منفذ شحن USB، مشيرا إلى أن المنافذ التقليدية ليست آمنة أيضا.

وذكر الموقع في مقال نشره يوم الاثنين، "إذا كنت قد سافرت مؤخرا، فمن المحتمل أنك لاحظت الكثير من منافذ USB المجانية المنتشرة في جميع أنحاء المطارات نظرا لأن حياتنا تعتمد بشكل متزايد على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تعمل بالبطاريات، فإن وجود مكان لشحنه أمر ضروري خاصة إذا كنت عالقا في مطار لبضع ساعات.

وأضاف "لسوء الحظ، فإن استخدام منافذ USB المتوفرة مجانا ليس هو أفضل فكرة، والسبب في ذلك هو "juice jacking" وهي طريقة قرصنة تستخدم منافذ USB معدلة بشكل غير قانوني لتصفح بيانات الهاتف الذكي".

وأكد أن أفضل طريقة لتجنب التعرض للاختراق هي ببساطة عدم استخدام أي منافذ USB عامة، وإذا كنت بحاجة إلى الشحن فاستخدم بنك طاقة محمول (Power Bank) أو انتظر حتى تجد مكانا يمكنك الوثوق به.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية