نتنياهو يسحب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، سحبه قرار إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أصدره قبل أسبوعين.

وقال نتنياهو إنه قرر إبقاء الخلافات جانبا، وأن غالانت سيبقى بمنصبه وزيرا للدفاع، مضيفا أنه يعمل معه على مدار الساعة.

وأقال بنيامين نتنياهو في الـ26 من مارس، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

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وجاءت الإقالة بعد خطاب متلفز لغالانت دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.

وأصدر نتنياهو قراره حينها في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الأخير أجل قرارا بشأن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت رسميا بسبب التوترات الأمنية المستمرة.

وأشارت تقارير تلفزيونية إلى أن المحادثات جارية لغالانت للاعتذار عن التصريحات والإعلان عن ولائه لنتنياهو حفاظا على منصبه.

وبحسب التقارير، فإن غالانت على استعداد للاعتذار عن توقيت تصريحاته، لكن ليس عن مضمونها.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية