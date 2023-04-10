الولايات المتحدة تستعد لإجراء مناورات نووية استراتيجية

أعلنت القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة STRATCOM أن القوات الأمريكية ستجري مناورات Global Thunder 23 لاختبار جاهزية القوات النووية.

وقال القيادة في بيانها: "ستبدأ القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية تدريبات Global Thunder السنوية على القيادة والسيطرة على القوات النووية في 11 أبريل 2023".

وأشارت إلى أن مثل هذه التدريبات تقام سنويا وليست ردا على تصرفات أي دولة. والهدف الرئيسي من التدريبات هو تقييم جاهزية القوات النووية وقدرات الردع الاستراتيجي.

وأكدت أن حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا، سيشاركون في التدريبات.

المصدر: تاس