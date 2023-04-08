مناورات عسكرية صينية.. هل تحشد القوات الأمريكية بمضيق تايوان؟

بدأ الجيش الصيني مناورات عسكرية واسعة في مضيق تايوان تستمر لثلاثة أيام تستهدف التدريب على التطويق الكامل للجزيرة..

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هذه المناورات التي تحمل اسم "السيف المتحد" تعد حسب بيان للجيش الصيني تحذيرا جديا للانفصاليين التايوانيين، بسبب ما اعتبره تواطؤهم مع قوى خارجية.

من جانبها اعتبرت رئيسة تايوان تساي إينغ المناورات تهديدا للأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي مدينة ما وصفته بالنزعة التوسعية الاستبدادية للصين.

بالتزامن مع ذلك رجح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن يدعم الكونغرس الأمريكي فكرة دعم تايوان بإرسال قوات أمريكية، في حال قررت الصين التدخل هناك.

فما هي رسائل بكين من وراء مناوراتها العسكرية في مضيق تايوان؟ وما دلال تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس بشأن حول احتمال التدخل الى جانب تايوان؟