 
مباشر

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جبل صبيح

أخبار العالم

مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جبل صبيح
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3iw

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إصابة 121 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في جبل صبيح بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وكان آلاف المستوطنين اقتحموا جبل صبيح بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، مما إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وعناصر الجيش.

وحسب المعلومات، فقد أصيب جندي إسرائيلي بحجر برأسه خلال المواجهات.

وانطلقت مسيرة للمستوطنين من حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء وأعضاء آخرين في الكنيست.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا