مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في جبل صبيح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن إصابة 121 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في جبل صبيح بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وكان آلاف المستوطنين اقتحموا جبل صبيح بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، مما إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وعناصر الجيش.

وحسب المعلومات، فقد أصيب جندي إسرائيلي بحجر برأسه خلال المواجهات.

الهلال الأحمر: "ارتفاع حصيلة الإصابات في المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في جبل صبيح بنابلس إلى 121". pic.twitter.com/U4UrD2ZoJY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2023

وانطلقت مسيرة للمستوطنين من حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء وأعضاء آخرين في الكنيست.

مصادر عبرية: "مستوطنون يحتشدون عند دوار زعترة تمهيداً لاقتحام جبل صبيح في بيتا والتوجه لبؤرة افيتار". pic.twitter.com/62QbVnKNsV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 10, 2023

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية