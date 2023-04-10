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اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي في نابلس

أخبار العالم

اعتقال 3 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي في نابلس
AFP
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أفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأن الجيش اعتقال 3 فلسطينيين "للاشتباه بقيامهم بأعمال إرهابية" في مدينة نابلس، بالإضافة إلى إصابة جندي وضابط.

وذكرت أنه خلال العملية، تعرضت القوات الإسرائيلية، المكونة من جنود الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، لهجوم بالحجارة وتم إطلاق النار عليهم أثناء خروجهم من المنطقة.

وقالت إن العملية هي استمرار لعملية مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي "كاسر الأمواج"، والتي استمرت لأكثر من عام.

المصدر: i24

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