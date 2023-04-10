الخارجية الروسية تصف الوضع حول إسرائيل وجيرانها بـ"الانتكاسة" و "الحلقة المفرغة"

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الوضع حول إسرائيل وجيرانها العرب بـ الانتكاسة" و"الحلقة المفرغة"، نظرا إلى عدم توجيه الجهود لحل الأزمة من جذورها.

وأضاف بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ردا على سؤال حول ما إذا كان الصراع في إسرائيل مع دول الجوار آخذ بالتراجع، قائلا: هنالك انتكاسات طوال الوقت، إنها حلقة مفرغة، وهنا تكمن المشكلة".

وأشار بوغدانوف، إلى أنه لا يتم البحث عن حلول جذرية للمشاكل الدائرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، منوها بالحاجة الملحة للبحث عن حلول مقبولة لجميع الأطراف".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعا في حدة التوتر، عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى مساء يومي الثلاثاء والأربعاء، واعتقال نحو 400 فلسطيني، كانوا يعتكفون في المسجد خلال شهر رمضان.

وردا على ذلك توعدت فصائل فلسطينية بشن هجمات انتقامية، وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، يوم الخميس الماضي، خلال زيارته للبنان، أن الفصائل الفلسطينية لن تقف "مكتوفة الأيدي" إزاء "العدوان" الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وأطلق 34 صاروخا على الأقل من جنوب لبنان، يوم الخميس باتجاه إسرائيل، واتهمت الحكومة الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية بالوقوف خلف هذا الهجوم الصاروخي، مرجحة أن تكون حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، مستبعدة أي دور لحزب الله.

ومن جانبه نفذ الجيش الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، يوم الجمعة، كما استهدف المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ في جنوب لبنان.

المصدر: تاس + RT