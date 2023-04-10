عمدة كيشيناو يطالب السلطات المولدوفية بتوضيح وجهات إنفاق الأموال التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي

طالب عمدة مدينة كيشيناو، أيون تشيبان، السلطات المولدوفية، بتقديم توضيح حول وجهات إنفاق مبلغ 1 مليار يورو، الذي تلقته من الاتحاد الأوروبي.

وكتب تشيبان عبر "تلغرام"، "نحن على علم بأن شركاءنا تبرعوا لنا بمليار دولار، نريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال، لأننا لا نرى أي طرق معبدة، أو تنفيذ مشاريع كبيرة للبنى التحتية".

وأشار تشيبان، إلى أن المبلغ الذي تبرع به الاتحاد الأوروبي لمولدوفا، يساوي 4 أضعاف ميزانية العاصمة كيشيناو، وطالب جميع الدوائر الحكومية بالإبلاغ عن وجهات إنفاق هذه الأموال، منوها بحق الناخبين في معرفة التفاصيل.

وصرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في وقت سابق، بأن الاتحاد خصص نحو مليار يورو لمولدوفا بهدف "تعزيز استقرارها".

وفي أبريل 2022، عقد مؤتمر دولي في برلين، أعلنت خلاله كل من فرنسا وألمانيا ورومانيا عن إنشاء "منصة لدعم مولدوفا"، في ذلك الوقت، وعدت 9 منظمات دولية و36 دولة مانحة بمساعدة كيشيناو بمبلغ 695 مليون يورو، كقروض ومساعدات إنسانية.

وعقد الاجتماع الثاني لهذه المنصة في شهر يوليو من العام 2022 في بوخارست، وعقد الاجتماع الثالث في شهر نوفمبر في باريس.

المصدر: نوفوستي