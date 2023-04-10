الخارجية الإيرانية تكشف لـ RT عن خطوات وموعد إعادة فتح السفارات بين إيران والسعودية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، لـ RT، عن موعد إعادة فتح السفارات بين إيران والسعودية.

وأوضح كنعاني لمراسل RT قائلا: "اتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية للبلدين، تم استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين استنادا لاتفاقيات بكين، ونحتاج الآن لخطوات تنفيذية من أجل إعادة فتح الممثليات، واتفقنا على تبادل الوفود في إطار الآليات التنفيذية".

وأضاف كنعاني: "نحتاج لبعض الخطوات والإجراءات التنفيذية من أجل إعادة فتح الممثليات بعد أعوام من الإغلاق، وسنشهد تبادل السفراء قريبا".

وقال: "الاتفاقات الثنائية بين إيران والسعودية شهدت ردود فعل إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، وسيؤثر ذلك إيجابا على التعاون الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة".

وتابع: "كان للاتفاق الإيراني السعودي تأثير إيجابي على المنطقة برمتها، لا سيما على علاقاتنا مع البحرين، لا نود استباق التطورات، ويجب أن نسمح لها بالسير في مسارها الدبلوماسي".

وأردف قائلا: "شهدنا إرسال وفدين من إيران إلى البحرين، وفد فني لتفقد البعثات الإيرانية، وقد شهدنا تعاون الطرف البحريني مع هذا الوفد، إضافة إلى وفد برلماني إيراني، زار البحرين للمشاركة في اجتماع المجالس والبرلمانات".

وأشار كنعاني إلى ضرورة انتظار الابتكارات لاستئناف العلاقات بين البلدين.

وتطرق كنعاني إلى العلاقات الإيرانية الإماراتية قائلا، "تجمعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات إيجابية، ونشهد تبادل الوفود بين البلدين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء، كما نشهد مسارا بناء نحو دعم العلاقات بين البلدين، وسنعلن عن الزيارات المقبلة فور التأكد منها".

المصدر: RT