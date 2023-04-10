طهران تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على المفاوضات في اليمن لإيجاد تسوية للصراع، قائلا إن طهران أعلنت أن الحل الوحيد في اليمن هو حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى "أننا نشهد تحركات جديدة بهذا الشأن ولدينا مواقف مبدئية منذ بداية الأزمة، ورفضنا الحل العسكري وأعلنت طهران أن الحل الوحيد في اليمن هو حل سياسي بمشاركة الأطراف اليمنية وبناء على مصالح الشعب اليمني لتشكيل حكومة وتقرير المصير"، مذكرا أن "إيران قدمت حلا سياسيا وتعتقد بامكانية إنهاء الأزمة في الإطار السياسي كما دعمنا وقف إطلاق النار وأكدنا دعمنا لاستمرار الهدنة بصورة ثابتة ورفع الحصار عن الشعب اليمني وصولا للحل السياسي المستدام".

وذكر "أننا لعبنا دورا ايجابيا في المفاوضات بين الأطراف اليمنية ودعمنا دور المبعوث الأممي إلى اليمن وساعدنا في ابتكارات السلام التي تابعتها سلطنة عمان في هذا البلد"، مشددا على "أننا نتابع دعمنا للحل السياسي في اليمن وأينما تطلب لعب دور من قبلنا وأن طلبت الأطراف منا أن نلعب دورا بناء سوف نؤدي ذلك".

وأضاف: "نظرا للتطورات الاخيرة في المنطقة، نأمل تشكيل مسار الهدنة المستدامة لتشكيل مسار سياسي مستدام بمشاركة جميع الأطراف اليمنية بما يضمن أمن ومصالح اليمن ودول الجوار".

وعن الاتفاق مع السعودية لاستئناف العلاقات، قال كنعاني أن "هناك وفدا فنيا سعوديا في إيران يزور مشهد حاليا لتوفير الظروف لإعادة فتح الممثليات السعودية في إيران وسوف نرسل وفدا إيرانيا للسعودية لتهيئة الظروف من أجل إعادة فتح الممثليات الإيرانية في السعودية".

المصدر: RT