سيناتور أمريكي يحذر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة على غرار 11 سبتمبر

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، أن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مهد الطريق لهجوم إرهابي ثان على الولايات المتحدة على غرار اعتداء 11 سبتمبر 2001.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "في رأيي، ما حدث في أفغانستان خلال حكم بايدن هو أنه مهد الطريق لهجمات 11 سبتمبر أخرى".

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وذكر السيناتور الأمريكي مشيرا إلى ممثل عن الجيش الأمريكي، أنه يمكن أن تتعرض الولايات المتحدة للهجوم دون سابق إنذار من قبل إرهابيين من أفغانستان في الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف: "عندما تخبركم إدارة بايدن أنه لا يوجد إرهابيون في أفغانستان، فإنهم يكذبون".

وشدد على أن تقرير البيت الأبيض الأخير يشير إلى اكتمال المهمة في أفغانستان والقضاء على "كل التهديدات الإرهابية" في هذا البلد، وهذا لا يتطابق مع الواقع.

وخلص إلى أن "هذا التقرير هو محاولة من جانب إدارة بايدن لإبعاد اللوم عنها".

المصدر: نوفوستي