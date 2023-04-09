ألمانيا.. تشكل سحابة من الدخان السام في سماء مدينة هامبورغ (فيديو)

تشكلت سحابة من الدخان السام في سماء مدينة هامبورغ الألمانية، عقب اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات، في منطقة روتنبرغ سورت.

ووفقا لصحيفة Spiegel الألمانية، شب حريق ضخم في مستودعين، وتم تحذير سكان المنطقة من المخاطر الناجمة عن الحريق وما سينتج عنه من غازات سامة مشبعة بالمواد الكيميائية.

وطالبت السلطات الألمانية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وإغلاق النوافذ والأبواب وإغلاق أجهزة التهوية والتكييف، وتم تصنيف الحريق والدخان الناجم عنه بأنه "شديد الخطورة".

ورجحت إذاعة NDR، وفقا للبيانات الأولية، أن المواد الناتجة عن الحريق يمكن أن تكون كبريتيد الهيدروجين.

المصدر: نوفوستي