Bild: زيلينسكي قد يزور ألمانيا لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية

قالت صحيفة Bild am Sonntag، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد يزور ألمانيا في مايو المقبل، وذلك لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن زيلينسكي قد يحضر شخصيا فعالية تقديم جائزة شارلمان في مدينة آخن (شمال الراين - وستفاليا) في غرب ألمانيا في 14 مايو.

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة: "لكن زيارة زيلينسكي قد تتعطل، وقد يعيقها تطور الوضع في الجبهة. في هذه الحالة، سيلقي زيلينسكي كلمته أمام الفعالية بواسطة الفيديو".

ومن المتوقع أن يلقي المستشار الألماني أولاف شولتس كلمة خلال افتتاح الفعالية.

في عام 2023، حصل "زيلينسكي والشعب الأوكراني" على الجائزة. كان من المفترض أن يتم تقديم جائزة شارلمان في 18 مايو، ولكي يتمكن شولتس من حضور قمة مجموعة السبع في اليابان، سيتم نقل حفل توزيع الجوائز إلى عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الصحيفة، أن زيلينسكي، قام بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، بزيارة الولايات المتحدة وفرنسا وبولندا.

المصدر: تاس