أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن كتيبة "فوستوك-أحمد" أحبطت هجوما شنته قوات كييف على مواقع روسية على محور زابوروجيه.

وكتب قديروف: "في الآونة الأخيرة كان الجو حارا للغاية هنا، ولكن حماس الوحدات الأوكرانية ومرتزقة "الناتو" أخمدته كتيبة "فوستوك-أحمد"، وأحبطت الهجوم على مواقعنا".

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وأشار إلى أن الوضع الآن على محور زابوروجيه تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.

وأضاف: "بفضل الطائرات بدون طيار، تسنّى الكشف عن الهجوم وتعديل ضربات الهاون بسرعة، وتدمير مدرعات العدو وتكبيده خسائر فادحة واغتنام الكثير من أسلحته".

المصدر: نوفوستي