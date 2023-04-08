 
مباشر

قديروف يعلن إحباط هجوم شنته قوات كييف على محور زابوروجيه

أخبار العالم

قديروف يعلن إحباط هجوم شنته قوات كييف على محور زابوروجيه
RKadyrov_95
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v38n

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن كتيبة "فوستوك-أحمد" أحبطت هجوما شنته قوات كييف على مواقع روسية على محور زابوروجيه.

وكتب قديروف: "في الآونة الأخيرة كان الجو حارا للغاية هنا، ولكن حماس الوحدات الأوكرانية ومرتزقة "الناتو" أخمدته كتيبة "فوستوك-أحمد"، وأحبطت الهجوم على مواقعنا".

إقرأ المزيد
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن حصيلة مروّعة لقتلى قوات كييف
ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن حصيلة مروّعة لقتلى قوات كييف

وأشار إلى أن الوضع الآن على محور زابوروجيه تحت سيطرة القوات الروسية بشكل كامل.

وأضاف: "بفضل الطائرات بدون طيار، تسنّى الكشف عن الهجوم وتعديل ضربات الهاون بسرعة، وتدمير مدرعات العدو وتكبيده خسائر فادحة واغتنام الكثير من أسلحته".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا