احتجاجات في 70 مدينة ألمانية على تزويد أوكرانيا بالأسلحة (فيديو)

شارك الآلاف في احتجاجات خرجت في 70 مدينة ألمانية رفضا لإمداد كييف بالأسلحة، وطالبوا بوقف التصعيد وبدء مفاوضات عاجلة مع روسيا.

وأفادت وكالة DPA بأن الاحتجاجات نظمت في إطار مسيرات السلام، التي تقام سنويا في البلاد عشية عيد الفصح.

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وخرجت أكبر المظاهرات في برلين وبون وبريمن ودويسبورغ وهانوفر ولايبزيغ وميونيخ وشتوتغارت.

وطالب المتظاهرون بالإسراع في إطلاق المفاوضات حول أوكرانيا ووقف توريد الأسلحة الألمانية إلى كييف وبرنامج تطوير الجيش الألماني.

وأشار المنظمون إلى أن أكثر من ألفي شخص شاركوا في مسيرة برلين، وتجمع حوالي 1.2 ألف شخص في هانوفر.

وفي بون، نُظمت مسيرة السلام تحت شعار: "حتى لو كان لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، فإن المزيد من الأسلحة الثقيلة ليس حلا، بل يؤجج هذه الحرب".

وقال تورستن شليب، أحد المنظمين: "وقف إطلاق النار الفوري وبدء المفاوضات هو الحل الأفضل عوضا عن ضخ المزيد من الأسلحة والتصعيد حتى المواجهة النووية".

المصدر: تاس