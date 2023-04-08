مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل أربعة أشخاص على الأقل بإطلاق للنار جنوب البلاد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمن ما زال يبحث عن منفذ الهجوم.

وبدأ الهجوم قرابة الخامسة بعد الظهر (11.00 ت غ) في منطقة خيري رات نيخوم في إقليم سورات ثاني، على بعد 600 كيلومتر تقريبا جنوبي العاصمة بانكوك.

وقال قائد الشرطة المحلية كريانغكراي كرايكاو، لوكالة فرانس برس، "قتل أربعة أشخاص"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار حصل قرب منزل رئيس سابق للقرية.

وحيازة الأسلحة تسجل معدلات عالية في تايلاند حيث وقعت هجمات عدة في الأشهر الـ12 الماضية منها واحدة من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في التاريخ الحديث للمملكة.

ففي أكتوبر الماضي، أطلق الشرطي السابق بانيا خمراب (34 عاما) النار داخل دار حضانة في ولاية نونغ بوا لام فو في شمال شرق البلاد، فقتل 36 شخصا بينهم 24 طفلا.

والشهر الماضي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في إقليم فيتشابوري في إطلاق نار انتهى بعد مواجهة استمرت 15 ساعة.

المصدر: أ ف ب