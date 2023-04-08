وسائل إعلام: الوثائق المسربة من البنتاغون تكشف لروسيا عن الكثير من المعلومات المهمة

أكدت صحيفة The War Zone أنه يمكن للمخابرات الروسية الحصول على الكثير من المعلومات حول حالة قوات كييف ونوايا هيئة الأركان الأوكرانية من التسريب الأخير من البنتاغون.

وأشار مقال الصحيفة، إلى أن البيانات السرية تسمح للمحللين الروس بالحصول على صورة أكثر تفصيلا للتخطيط العسكري المستقبلي لقيادة كييف.

إقرأ المزيد

وقال ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية كان يتعامل بشكل روتيني مع مثل هذه المواد للصحيفة إن الوثائق التي شاهدها على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو أصلية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

المصدر: نوفوستي