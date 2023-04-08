قالت عضو مجلس الاتحاد عن منطقة القرم أولغا كوفيتيدي، إن البحث عن أعداء وخونة في أوكرانيا والولايات المتحدة، هو السبيل الوحيد أمام حلف الناتو، للحفاظ على سمعته خلال ألاعيبه القذرة.

وأوضحت كوفيتيدي، أن تصريح السلطات الأوكرانية بأن الوثائق السرية التي تم تسريبها لصحيفة New York Times، حول الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب خلال فصل الربيع، مزيفة، وأنها "مضحكة حتى بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية".

وشددت كوفيتيدي على أن الولايات المتحدة لديها وقت أقل ورغبة أقل، في دعم أوكرانيا السامة والمضطربة.

ونوهت كوفيتيدي بأن "التأكيد الواضح على تعزيز توجه السياسة الخارجية لصالح روسيا، هو رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتوصيات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إدانة روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وذكرت صحيفة New York Times، في وقت سابق، أن جزءا جديدا من الوثائق الأمريكية السرية الخاصة بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط قد تسربت إلى يدها.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاغون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريا وبعملية روسيا العسكرية ومسائل أخرى.

المصدر: نوفوستي