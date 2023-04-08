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إسقاط صاروخ أوكراني فوق القرم

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إسقاط صاروخ أوكراني فوق القرم
Sputnik
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أفاد حاكم جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسينوف عبر "تلغرام" اليوم السبت، بأنه تم إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا، فوق مدينة فيودوسيا الواقعة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم.

وقبل تصريح أكسيونوف بقليل، ذكر مستشاره أوليغ كريوتشكوف أنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيودوسيا.

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وأعربت السلطات الأوكرانية مرارا عن رغبتها في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وشنت عددا من الهجمات بالمسيرات على مواقع فيها.

من جهتها، حذرت روسيا من أن الهجوم على شبه الجزيرة ستترتب عليه نتائج كارثية لكييف. وحسب دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، فإن أي هجوم محتمل في هذا الاتجاه سيعني تصعيدا للنزاع يتبعه "انتقام حتمي" باستخدام أي نوع من الأسلحة.

المصدر: وكالات

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