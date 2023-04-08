زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال الساعة 3:36 بالتوقيت المحلي، في منطقة غوكصون التابعة للولاية، على عمق 16.36 كلم.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش، فجر الـ 6 من فبراير، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

أعقبه زلزال آخر بفارق 9 ساعات بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، ثم آلاف الهزات الارتدادية.

ومن جانبها وصفت السلطات التركية سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا بـ "كارثة القرن" غير المسبوقة.

المصدر: الأناضول