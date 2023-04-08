إطلاق نار على أحد مواقع الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، تعرض أحد مواقعه العسكرية قرب بلدة برقين التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية لإطلاق نار، دون وقوع إصابات.

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ونقل موقع "واينت" العبري عن مصدر عسكري قوله إن مسلحين أطلقوا النار على موقع عسكري قرب برقين، فيما ردت قوة عسكرية إسرائيلية كانت كامنة في المكان تجاه مطلقي النار الفلسطينيين، ورصدت وقوع إصابات في صفوفهم، قبل أن يفروا من موقع الهجوم.

وعلى الأثر، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات بحث عن مطلقي النار واقتحمت بلدة برقين، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص خلال عملية الاقتحام.

من جهة أخرى، شددت القوات الإسرائيلية، مساء الجمعة، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وقالت مصادر محلية وأمنية إن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها على حواجز حوارة جنوب نابلس، وبيت فوريك شرقا، وشافي شمرون غربا، وحاجز الـ17 قرب عصيرة الشمالية شمالا، ودققت في هويات المواطنين وفتشت السيارات.

كما أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي ليلا، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت منطقتي التل ودوار ستاد الخضر، ومنعت سيارات المواطنين من الخروج أو الدخول من وإلى الريف الغربي، مشيرة إلى أن المنطقتين تشهدان منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقتل سائح إيطالي (36 عاما) دهسا وأصيب 7 آخرون مساء الجمعة جراء هجوم بسيارة عند الواجهة البحرية في تل أبيب.

وفي وقت سابق الجمعة، قتلت أيضا شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عاما وأصيبت والدتهما بجروح خطرة جراء هجوم في الضفة الغربية.

وعقب الهجوم، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالجيش وشرطة حرس الحدود باستدعاء قوات الاحتياط.

المصدر: وكالات