أعلن النائب الألماني سيفيم داغدالين، أن سياسة الحكومة الألمانية التي تتبع خطى واشنطن، دفعت برلين إلى إرسال الدبابات إلى كييف بمفردها رغم تصريحات واشنطن حول عمليات التسليم المشتركة.

وقال داغدالين: "تحت ضغط من الولايات المتحدة، سلمت الحكومة الألمانية دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وبعد ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تنفيذ عمليات التوريد لدبابات "أبرامز" التي وعدت بها في وقت سابق".

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واعتبر أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، في حديثه عن ارتباط عمليات تسليم الدبابات الأمريكية والألمانية ضلل الجمهور.

وأشار إلى صحة الانتقادات التي وجهها المنتقدين لشولتس، الذين قالوا إن الأمريكيين "لن يبرحون مكانهم" بينما تزود برلين قوات كييف بالمدرعات.

المصدر: نوفوستي