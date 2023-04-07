كوريا الشمالية تجري اختبارا لأسلحة استراتيجية تحت الماء (صور)

أكدت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن بيونغ يانغ أجرت تجربة لمنظومة أسلحة استراتيجية تحت الماء خلال الفترة من 4 إلى 7 أبريل الجاري.

وأفادت الوكالة بأن التجربة أجراها معهد الأبحاث العلمية الدفاعي الوطني، وأنها بدأت يوم 4 أبريل في ميناء كاجين.

BREAKING: North Korea conducted a test of the "nuclear unmanned underwater assault vessel 'Haeil--2'" from April 4-7, according to state media. Showing the "superior military potential of our future armed forces," it reportedly traveled 1000km over 71 hours on the east coast. pic.twitter.com/hVI5AGeb7Y — NK NEWS (@nknewsorg) April 7, 2023

وأوضحت الوكالة أن الغواصة المسيرة من نوع Haeil-2 قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء حتى وصولها إلى الهدف المحدد لها في ميناء ريونغداي يوم 7 أبريل، حيث انفجر الرأس القتالي للغواصة.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية أن التجربة جرت بنجاح، وأثبتت قدرات السلاح الاستراتيجي تحت الماء.

المصدر: وكالات