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زيلينسكي: لا خيار عن عودة القرم إلى أوكرانيا

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زيلينسكي: لا خيار عن عودة القرم إلى أوكرانيا
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidential Office
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أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه لا بديل للعالم عن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن عودة القرم إلى سيطرة كييف خيار لا بديل عنه ليس فقط لأوكرانيا، بل وللعالم بأسره.

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وأعرب عن ثقته في عودة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا وشدد على أن هذا ضروري "للنظام العالمي القائم على أساس الاتفاقيات وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، في وقت سابق اليوم أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المضاد، وستكون الفرصة متاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه، فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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