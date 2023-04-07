تمس أمنها القومي.. تسريب وثائق أمريكية سرّية جديدة عن الشرق الأوسط والصين وأوكرانيا

سلّطت "نيويورك تايمز" الضوء على تسرّب وثائق أمريكية سرّية جديدة حول أوكرانيا والشرق الأوسط والصين، الأمر الذي أثار قلق البنتاغون، بعد وثائق أخرى سربت مؤخرا وفضحت خططه في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المجموعة الجديدة من الوثائق السرّية تتضمن أسرارا تتعلق بالأمن القومي الأمريكي لجهة أوكرانيا والشرق الأوسط والصين، مبينة أن حجم التسريبات قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة.

يشار إلى أنه تم العثور عليها على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على "تويتر".

كما ذكرت الصحيفة أن الوثائق المذكورة لا تتضمن بيانات عن أوكرانيا فحسب، وإنما أيضا، على مقتطفات من عروض لإيجازات صحفية سرية عن الصين والمسرح العسكري في منطقة الهند والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والإرهاب.

بدورهم، اعترف مسؤولون من عدة وكالات أمنية منفصلة للصحيفة أن هناك اندفاع قوي للعثور على مصدر التسريبات.

المصدر: RT