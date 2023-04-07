حميميم: الجيش السوري أحبط هجوما إرهابيا في إدلب

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، أن الجيش السوري أحبط هجوما شنه مسلحو تنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي بإدلب شمال غربي سوريا، وقتل 3 منهم.

وقال غورينوف: "حاول مسلحون من جماعة إرهابية تابعة للحزب الإسلامي التركستاني اقتحام الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومة السورية في محافظة إدلب، في قرية كفر بطيخ".

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وأشار إلى أن الجيش السوري أحبط محاولة الاقتحام ودحر الإرهابيين خسائر وفروا إلى مواقعهم.

وصرح غورينوف في وقت سابق بأن مسلحي التنظيم الإرهابي المذكور، يعتزمون شن قصف استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات.

المصدر: RT