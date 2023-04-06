حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لقصف مواقع سورية بالمسيّرات

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف، أن مسلحي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي في إدلب شمال غربي سوريا، يعتزمون شن قصف استفزازي لمواقع سورية بالمسيّرات.

وقال غورينوف: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة فإن مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني الإرهابي الذين يحتلون مواقع في بلدة قدورة بمحافظة إدلب يستعدون لقصف استفزازي على مواقع قوات الحكومة السورية، باستخدام طائرات بدون طيار وغيرها من أسلحة".

وأشار إلى أنه خلال اليوم الماضي تم في منطقة وقف التصعيد بإدلب تسجيل 4 هجمات من قبل الإرهابيين.

المصدر: RT