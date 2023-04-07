الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال السفير الكندي في موسكو

أعلنت الخارجية الروسية استدعاء القائم بأعمال سفير كندا في موسكو، للاحتجاج على تصريح مندوب أوتاوا لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، الذي أيد جريمة قتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وقالت الوزارة: "تم استدعاء المبعوث-المستشار الكندي، بريان إبل، إلى وزارة الخارجية الروسية في 7 أبريل، وتم الاحتجاج بشدة على تصريحات المندوب الكندي الدائم لدى الأمم المتحدة، روبرت راي، الذي أيد العمل الإرهابي المرتكب ضد المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي (مكسيم فومين)".

وأضافت: "تم التأكيد على أن الموقف الذي اتخذه دبلوماسي كندي رفيع المستوى بشأن جريمة القتل الوحشية، التي أدت لسقوط العديد من الضحايا، أصبح مظهرا آخر من مظاهر كراهية روسيا التي تؤججها كندا، عندما تبرر أو تتكتم على الجرائم المرتكبة ضد روسيا ومواطنيها، بما في ذلك الجرائم ذات الطابع الإرهابي".

المصدر: نوفوستي