بوتين يمنح وسام الشجاعة للمراسل العسكري فلادلين تاتارسكي الذي قتل في تفجير بطرسبورغ

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بمنح وسام الشجاعة للمراسل الحربي، فلادلين تاتارسكي، الذي قُتل في تفجير مقهى مدينة بطرسبورغ.

وتوفي المراسل الحربي نتيجة انفجار في مقهى مدينة بطرسبورغ أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة الروسية بارتفاع عدد الجرحى بالانفجار الذي وقع في مقهى بطرسبورغ، وأسفر عن مقتل تاتارسكي، وإصابة 32 شخصا بجروح.

وذكر مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الهجوم تم التخطيط له من قبل الدوائر الخاصة في أوكرانيا.

وقدم حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، تعازيه في وفاة المراسل تاتارسكي في تفجير مقهى مدينة بطرسبورغ، مشددا على أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

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المصدر: تاس