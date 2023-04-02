حاكم لينينغراد: مقتل فلادلين تاتارسكي لن يمر دون عقاب

قدم حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، تعازيه في وفاة المراسل الحربي فلادلين تاتارسكي في تفجير مقهى بمدينة سان بطرسبورغ، مشددا على أن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

ونقلت قناة "تيليغرام" التابعة لحكومة المقاطعة عن دروزدينكو قوله: "ليس لدي شك في أن هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب.. تعازينا الحارة لعائلة تاتارسكي وأصدقائه، وأتمنى الشفاء لجميع الضحايا".

ويوم الأحد في سانت بطرسبورغ، وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها جائزة على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله، وتم رفع دعوى بموجب المادة الخاصة بالقتل بطريقة خطيرة في مكان عام.

وأعلن حاكم مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، أن عدد الجرحى بعد الانفجار الذي وقع في مقهى داخل المدينة، ارتفع إلى 25 شخصا، ونقل 19 شخصا منهم إلى المستشفى.

وكتب بيغلوف في قناته على "تيليغرام": "لسوء الحظ، توفي شخص واحد.. في الوقت الحالي هناك 25 مصابا. تم نقل 19 إلى المستشفى.. مستشفيات المدينة تقدم كل المساعدة اللازمة. جميع خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة في المدينة تعمل في منطقة الحادث، والطواقم لديها كل الموارد اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا".

المصدر: نوفوستي