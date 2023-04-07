"فاغنر" تعلن عن معارك ضارية قرب محطة القطارات في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قواته تخوض معارك عنيفة ضد قوات كييف في محطة القطارات بمدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك.

وقال بريغوجين: "بالنسبة لمحطة السكك الحديدية، وحدات "فاغنر" تخوض معارك ضارية هناك".

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وأعلن بريغوجين في وقت سابق رفع علم روسيا على مبنى إدارة مدينة أرتيوموفسك، وأكد أن المدينة من الناحية القانونية صارت بذلك تخضع للقوات الروسية.

وأفاد مراسل "نوفوستي" بأن قوات "فاغنر" تتقدم من وسط أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك إلى الأحياء الغربية من المدينة لإكمال تحريرها من قوات كييف.

ونصح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، المرتزقة الغربيين بمغادرة أوكرانيا قبل فوات الأوان، مؤكدا أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

المصدر: RT