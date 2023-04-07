بالفيديو.. طاقم مدفعية روسي من أربعة أشقاء على خط المواجهة في دونباس

سلّط مراسل "نوفوستي" الضوء على طاقم مدفعية روسي من أربعة أشقاء، التحقوا بالقتال على محور سفاتوفو وكريمينايا، في جمهورية دونيتسك الروسية.

ووفقا لقائد الطاقم، فإن "هذه الحالة فريدة من نوعها، فمنذ الحرب الوطنية العظمى لم يحدث أن يعمل أربعة أشقاء في طاقم واحد".

وتابع: "في البداية، جاء الاستدعاء للإخوة الثلاثة، وقرر الأخ الأكبر على الرغم من أن زوجته حامل، الالتحاق بالجبهة متطوعا"، رغم حقه بالإعفاء من الخدمة.

وأضاف نقلا عن الشقيق الأكبر "أنه تطوع ولم يسمح لأشقائه بالالتحاق لوحدهم، فهم دائما كانوا معه، وعليه أن يبقى معهم ويرافقهم أينما ذهبوا".

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المصدر: نوفوستي