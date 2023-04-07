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العراق.. كشف ملابسات الانفجار الذي وقع قرب مطار السليمانية

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العراق.. كشف ملابسات الانفجار الذي وقع قرب مطار السليمانية
Globallookpress
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أكدت مديرية أمن مطار السليمانية الدولي أن ما حدث عصر اليوم الجمعة قرب المطار، كان انفجارا قرب السور، أعقبه اندلاع حريق لم يسفر عن إصابات.

وقالت المديرية في بيانها: "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق."

وأشارت إلى أن "فرق الدفاع المدني بالمطار وصلت على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".

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وأضافت في البيان: "تحقق قواتنا حاليا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل"، موضحة أنه "لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد".

يشار إلى أن مصدرا أمنيا كان قد أفاد اليوم الجمعة، باندلاع حريق بالقرب من مطار السليمانية الدولي.

المصدر: RT

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