الرئيس الصيني: بكين لا تنظر للأزمة الأوكرانية من منظور مصالحها الخاصة

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع غير رسمي في، قوانغتشو، أن الصين لا تنظر أبدا إلى الأزمة الأوكرانية من منظور مصالحها الخاصة.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن، شي، قوله إن "الصين لم تنظر أبدا للقضية الأوكرانية من منظور المصالح الخاصة، وأنها ستلتزم على الدوام بموقف عادل".

وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا معقدة، وإطالة أمدها تضر بجميع الأطراف، وأضاف: "إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن يصب في مصلحة الأطراف المعنية والعالم بأسره، وأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد الصحيح لإنهاء الأزمة".

المصدر: نوفوستي