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بعد صور عن تصاعد أعمدة دخان.. مطار السليمانية ينفي وقوع انفجار فيه أو تعرضه للقصف

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بعد صور عن تصاعد أعمدة دخان.. مطار السليمانية ينفي وقوع انفجار فيه أو تعرضه للقصف
Globallookpress
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نفى إعلام مطار السليمانية العراقي وقوع أي حادث في المطار بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصاعد أعمدة دخان قيل إنها ناجمة عن انفجار أو سقوط طائرة مسيّرة داخله.

وقالت مدير إعلام مطار السليمانية، دانا محمد، اليوم الجمعة: "لم يقع أي انفجار في مطار السليمانية أو قصف له"، مضيفة: "نرفض الأنباء التي تتحدث عن انفجار أو قصف."

من جهته، قال مدير الأسايش العامة في السليمانية خالد ماوتي إن "الآسايش لم تبلغ، وقد تعلّق الأمر بنا لم يحدث أي قصف".

هذا وكانت تركيا قد أعلنت في 5 أبريل 2023، تعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان.

وحينها أصدرت الخارجية التركية، بيانا ذكرت فيه أنه تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتبارا من 3 أبريل 2023.

المصدر: رووداو ديجيتال

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