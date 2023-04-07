أردوغان يدعو العالم الإسلامي لموقف موحد إزاء اعتداءات إسرائيل

شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على ضرورة أن يتوحد العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت في فلسطين.

وأشار بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيسين "تناولا العلاقات الثنائية، وتطورات إقليمية في مقدمتها اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى في القدس المحتلة."

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وأشار الرئيس أردوغان خلال الاتصال إلى أهمية وحدة العالم الإسلامي إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة المنافية للإنسانية في فلسطين، وخاصة في المسجد الأقصى.

وأكد ضرورة تغليب الحكمة للحيلولة دون دوامة عنف جديدة، وأنه سيكون من المفيد اتخاذ مبادرات لتوجيه جميع الأطراف إلى تحكيم لغة العقل والمنطق.

كما دعا أردوغان إلى مواصلة الجهود المشتركة للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي أهمية إظهار هذه الوحدة في مواجهة أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي حدثت مؤخرا في بعض المدن الأوروبية، خاصة أمام السفارات التركية.

المصدر: الأناضول