8 قتلى في اشتباك مسلّح بين فصيلين متمرّدين جنوب شرق بنغلاديش

أعلنت شرطة بنغلاديش اليوم الجمعة مقتل 8 أشخاص في اشتباك مسلح بين فصيلين قبليين متمردين في بلدة نائية بتلال شيتاغونغ جنوب شرقي البلاد، خلال حملة لقوات الأمن ضد فصيل متمرد برز مؤخرا.

ودار الاشتباك قرب بلدة رونواغنتشاري المغلقة أمام السياحة منذ أكتوبر، في حملة قوات الأمن ضدّ "جبهة كوكي-تشين الوطنية"، وتسبّبت العملية بنزوح المئات من القبليين، وقد سار بعضهم مدى أيام لعبور الحدود واللجوء إلى ناحية نائية في شمال شرق الهند.

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وقال قائد الشرطة المحلية طارق الإسلام إنّ فصيلين مسلّحين متنافسين اشتبكا ليل الخميس، وقد عثر شرطيون صباح الجمعة على جثث 8 قبليين.

وأشار قائد الشرطة إلى أنّ هؤلاء "قتلوا في اشتباك مسلح"، وقال إن نحو 60 شخصا هربوا من منازلهم في بلدة خامتانغبارا حيث وقع الهجوم.

وفي تصريح لفرانس برس قال مسؤول آخر في شرطة المقاطعة طالبا عدم كشف هويته إنّ الضحايا ينتمون لإتنية باوم المسيحية، ويشتبه بأنهم أعضاء في "جبهة كوكي-تشين الوطنية" وقد أرداهم فصيل منشق عن "الجبهة الديموقراطية الشعبية المتّحدة".

المصدر: أ ف ب