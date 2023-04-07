إيران تعتزم إنشاء عدة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها أدرجت على جدول الأعمال إنشاء عدد من المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء.

وقال نائب رئيس المنظمة بيجمان شيرمردي إن ذلك الأمر "يحظى بأهمية للبلاد، ويعد ضروريا لها"، وأضاف: "سننجز تلك المهمة باقتدار".

وفي كلمة أمام المشاركين في صلاة الجمعة في مدينة يزد وسط البلاد، وصف شيرمردي القضية النووية بأنها "حق مؤكد للشعب الإيراني" قائلا: "نحن لن نحيد أبدا عن درب الاقتدار والأمن المستدام للشعب الإيراني ولن نتوانى عن ذلك أبدا".

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وأشار شيرمردي إلى "محاولات الأعداء طوال السنين الماضية لمنع إيران من التقدم في المجال النووي"، وأضاف: "اليوم وبفضل إيمان وهمّة النخب العلمية فإننا نمتلك تكنولوجيات هائلة وفريدة في المجال النووي".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إنتاج 500 نوع من الأدوية المشعة في إيران "من الإنجازات النووية للبلاد"، وأضاف أن ذلك وضع إيران في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض الأدوية الهامة.

وقال إن إيران الآن "هي من ضمن 13 دولة في العالم تمتلك دورة الوقود النووي" وإن "القطاع النووي هو المحرك بالنسبة لباقي القطاعات الصناعية في البلاد ويحظى بدور هام في مختلف المجالات".

وأضاف: "لقد امتلكنا التكنولوجيا النووية والقدرة على إنتاج الأدوية المشعة بالاعتماد على قدراتنا وكفاءاتنا الداخلية وهذا من أهم أسباب عداء الاستكبار العالمي لإيران".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"