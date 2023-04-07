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دونيتسك: قتيل وجرحى بقصف صاروخي أوكراني

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دونيتسك: قتيل وجرحى بقصف صاروخي أوكراني
Sputnik
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أفاد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين بأن مواطنا لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح بعدما استهدفت القوات الأوكرانية وسط المدينة براجمات الصواريخ اليوم الجمعة.

وكتب كولمزين عبر "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية، تم تسجيل مقتل مواطن وإصابة ستة آخرين بجروح نتيجة قصف استهدف وسط مدينة دونيتسك، ويجري التأكد من هذه المعلومات".

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في وقت سابق، قالت سلطات جمهورية دونيتسك إن القوات الأوكرانية أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة خمس قذائف من راجمات الصواريخ على مناطق بوسط دونيتسك. 

المصدر: RT + وكالات

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