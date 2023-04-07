دونيتسك: قتيل وجرحى بقصف صاروخي أوكراني

أفاد عمدة مدينة دونيتسك أليكسي كوليمزين بأن مواطنا لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح بعدما استهدفت القوات الأوكرانية وسط المدينة براجمات الصواريخ اليوم الجمعة.

وكتب كولمزين عبر "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية، تم تسجيل مقتل مواطن وإصابة ستة آخرين بجروح نتيجة قصف استهدف وسط مدينة دونيتسك، ويجري التأكد من هذه المعلومات".

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في وقت سابق، قالت سلطات جمهورية دونيتسك إن القوات الأوكرانية أطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة خمس قذائف من راجمات الصواريخ على مناطق بوسط دونيتسك.

المصدر: RT + وكالات