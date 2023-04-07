بوتين وباشينيان يبحثان الوضع حول قره باغ

أعلن الكرملين أن محادثة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الجمعة، ركزت على الوضع حول إقليم قره باغ.

وقال الكرملين في بيان له إنه خلال المحادثة، التي جاءت بمبادرة من الجاتب الأرمني، واصل الزعيمان مناقشة مختلف جوانب الوضع الحالي حول إقليم قره باغ.

وتابع البيان: "في هذا السياق، تم تأكيد أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقيات الأساسية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان والتي أبرمت في الفترة بين عامي 2020 و2022، بما في ذلك تلك المتعلقة بضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واستعادة العلاقات في مجال الاقتصاد والنقل في جنوب القوقاز، وإعداد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

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وأضاف البيان أن المحادثة تناولت أيضا عددا من القضايا الملحة في العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا.

والشهر الماضي، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان في موسكو، البيان الثلاثي لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان للعام 2020، والذي تم بموجبه نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ، بأنه يظل "مفتاح استقرار الوضع في المنطقة" في مختلف المجالات.

المصدر: RT