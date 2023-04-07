زاخاروفا: اعتقدت في البداية أن الأمر يجري في قيادة الناتو  

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على حفل تقديم مشروع قانون يفرض المسؤولية الجنائية وغرامة 25 ألف دولار على أي كلمات موجهة ضد ممثلي مجتمع "الميم".

وقالت زاخاروفا بسخرية: "اعتقدت في البداية، أن الأمر يجري في قيادة الناتو. لكن لا، تبين أن الحدث يجري في كندا".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم تقديم مشروع القانون المذكور في برلمان أونتاريو، من قبل النائبة كريستين وونغ تام.

وعرضت هذه النائبة، تحديد "مناطق آمنة" خلال فترات فعاليات مجتمع الميم (مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا)، وفرض غرامة مالية ضخمة على أي شخص يردد أي كلمات ضد ممثلي هذا المجتمع داخل دائرة نصف قطرها 100 متر.

وتابعت زاخاروفا القول: "الخبر السار والمفرح، هو أننا لا ولن نقع في نصف قطر هذه الدائرة".

ونوهت ممثلة الخارجية الروسية، بأن مشروع القانون نال التأييد على المستوى المحلي، وتم رفعه إلى الحكومة الكندية للنظر فيه.

المصدر: صفحة ماريا زاخاروفا