سفير الصين: لا يحق للغرب أن يملي علينا كيفية التصرف في موضوع أوكرانيا

انتقد سفير الصين في موسكو تشانغ هانهوي، محاولات الغرب تلقين بلاده كيفية التصرف في موضوع الأزمة الأوكرانية.

وأكد السفير، أن دول الغرب ليست في وضع يسمح لها بإملاء كيف يجب على الصين التصرف في هذا المجال.

وقال السفير الصيني، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": " الغرب ليس في وضع يسمح له بإعطاء تعليمات للصين، بل وهو لا يملك الحق والصلاحية في إلقاء المسؤولية عليها".

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وأشار أيضا إلى أنه منذ بداية النزاع، اتجهت الصين نحو المبادرة للتسوية السلمية ولم ترسل الأسلحة لأي من الجانبين.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، أن موقف روسيا من تايوان يشير إلى أن الكرملين لا يخشى الدول الكبرى التي "تلجأ إلى استخدام سياسة القوة الفظة".

يوم أمس الخميس، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يوجد "علاج سحري" لحل الأزمة الأوكرانية.

وشدد رئيس الصين، على ضرورة قيام الأطراف بتهيئة الظروف لإنهاء النزاع وبدء محادثات السلام وبناء الثقة المتبادلة.

المصدر: نوفوستي