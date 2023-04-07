الصين تفرض عقوبات ضد مؤسسات أمريكية وتايوانية

فرضت سلطات الصين عقوبات على شياو ميكين رئيسة الممثلية الاقتصادية والثقافية التايوانية في واشنطن، بسبب موقفها الانفصالي فيما يتعلق بقضية تايوان.

وجاء في بيان صدر عن مكتب شؤون تايوان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: "تتمسك شياو ميكين بموقف انفصالي عنيد وتلجأ لمساعدة القوى الخارجية لتقوية وضعها الذاتي. وتعتمد هذه السيدة على دعم الولايات المتحدة، في مساعيها لتحقيق ما يسمى باستقلال تايوان. تم منع شياو ميكين وأقاربها بشكل تام من زيارة القسم القاري من الصين، وكذلك منطقتي هونغ كونغ وماكاو".

ومنعت الحكومة الصينية، المؤسسات الوطنية والأفراد من التعاون مع أية شركات أو جهات لها علاقة مع شياو ميكين.

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وفرضت السلطات الصينية كذلك، عقوبات على منظمتين تايوانيتين - مؤسسة بروسبكت ومؤسسة آسيا والمحيط الهادئ لأبحاث السلام (APS) - بسبب أنشطتهما الداعمة للنزعات الانفصالية.

وكذلك فرضت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عقوبات على معهد هدسون الأمريكي ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية وذلك على خلفية دخول رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر عن الخاررجية الصينية: "تجاهل الجانب الأمريكي الطلبات والاحتجاجات [الدبلوماسية] المتكررة من الصين، وأصر على منح تأشيرة عبور لرئيسة منطقة تايوان تساي إنغ وين خلال يومي 29 و 31 مارس و 4-6 أبريل عبر الولايات المتحدة لحضور الأحداث السياسية. قررت السلطات الصينية، اتخاذ إجراءات انتقامية ضد مؤسسة هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية والأشخاص المسؤولين [في هاتين المؤسستين]".

المصدر: تاس