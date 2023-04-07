مصرع المدير العام لمصنع Raytheon للأسلحة في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن جيف لومبكين، المدير العام لشركة Raytheon الأمريكية للصناعات العسكرية، لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة في الولايات المتحدة.

ووصل لومبكين وزوجته إلى مدينة فينيس في فلوريدا لتناول العشاء مع أصدقائهم. وعند عودتهم تحطمت الطائرة في خليج المكسيك بعد وقت قصير من إقلاعها، ولقي 4 أشخاص مصرعهم.

وسقطت الطائرة من نوع Piper PA-32R في المياه عند الساعة 9:30 مساء الأربعاء تقريبا بالتوقيت المحلي، ولم تتمكن الشرطة من انتشال الجثث إلا بعد فجر الخميس.

المصدر: لينتا. رو