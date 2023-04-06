غوتيريش: الصيام أظهر لي الوجه الحقيقي للإسلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الصوم أظهر له "الوجه الحقيقي للإسلام"، حيث سبق وصام عن الطعام تضامنا مع المسلمين أثناء زياراته السابقة لمخيمات اللاجئين.

وفي تصريح لموقع "أخبار الأمم المتحدة"، أضاف الأمين العام أنه سيزور الصومال خلال شهر رمضان الحالي للتعبير عن تضامنه مع الشعب الصومالي، وذلك في إطار زياراته المعتادة التي يجريها لدول إسلامية خلال رمضان كل عام.

وقال إن الصوماليين يعانون منذ سنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار والقحط والجفاف.

وتابع: "الهدف من زياراتي للدول الإسلامية خلال شهر رمضان، هو لفت أنظار العالم إلى مآسي المجتمعات الإسلامية في هذه الدول".

وأردف: "على الجميع أن يتحدوا من أجل السلام في هذه الأيام التي يتم فيها الاحتفال بالأيام المقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود معًا".

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية